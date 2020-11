10 películas de terror de los 80 para ver este Halloween; ¿Quién dijo miedo?

Carla Montaño

MÉXICO.- Convierte este fin de semana en el más tétrico, con filmes de terror que fueron un exitazo en la década de los 80 y que puedes ver en streaming.

Poltergeist: Juegos Diabólicos

Poltergeist. Estados Unidos, 1982.

Luego de mudarse a una zona acomodada, una familia empieza a vivir diversos fenómenos paranormales. Esta cinta cuenta con un guión escrito por Steven Spielberg, Michael Grais y Mark Victor.

Obtuvo 3 nominaciones al Óscar y ganó un Premio BAFTA en la categoría de Mejores Efectos Especiales.

Disponible en: Amazon Prime Video.

El Resplandor

The Shining. Reino Unido, 1980.

Stanley Kubrick dirige esta adaptación cinematográfica basada en la novela homónima de Stephen King, que sigue a la familia Torrance, quienes se mudan al Hotel Overlook para cuidarlo durante la temporada invernal. Sin embargo, el padre (Jack Nicholson) comienza a experimentar trastornos de personalidad.

A pesar de ser una de las películas favoritas del público, obtuvo sólo algunas nominaciones en los Saturn Awards y, lamentablemente, un par más en los Premios Razzie.

Disponible en: HBO GO.

Chucky, El Muñeco Diabólico

Child's Play. Estados Unidos, 1988.

El muñeco de un niño de seis años es habitado por el alma de un asesino en serie, quien busca transferir su diabólico espíritu a un ser humano, y el pequeño Andy parece ser el candidato ideal.

Esta película que se convirtió en saga es dirigida por Tom Holland, conocido por sus producciones de terror, como la película La Hora del Espanto, y la serie Historias de la Cripta, entre otras.

Disponible en: iTunes

Viernes 13

Friday the 13th. Estados Unidos, 1980.

Lo que parecerían unas vacaciones de ensueño, se convertirá en una pesadilla para unos jóvenes que se inscriben en un campamento de verano, reabierto recientemente, en el que años antes murió un joven ahogado en el lago.

Esta película, considerada de culto y dirigida por Sean S. Cunningham, fue aplaudida en el Festival de Sitges.

Disponible en: iTunes.

Halloween 2

Halloween II. Estados Unidos, 1981.

El psicópata Michael Myers no murió como todos creían y ahora se dirige a un pequeño hospital donde se encuentra Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), la única víctima que logró sobrevivir a su primer ataque.

Esta secuela de los años 70 fue catalogada por The New York Times como "ágil y con estilo propio. Según los estandartes del cine de terror actual, y al igual que su predecesora, es un ejemplo a seguir".

Disponible en: Amazon Prime Video.

El Despertar del Diablo

The Evil Dead. Estados Unidos, 1981.

Cinco jóvenes descubren en una cabaña perdida un magnetófono, un extraño cuchillo ritual y un libro antiquísimo que despertarán a un ente maligno.

La cinta de Sam Raimi triunfó en el Festival de Cine Fantástico de Sitges en la categoría de Mejores Efectos Especiales.

Disponible en: YouTube.

Psicosis 2

Psycho II. Estados Unidos, 1983.

Después de 22 años encerrado en un psiquiátrico y, aparentemente curado, Norman Bates (Anthony Perkins) queda en libertad para hacerse cargo del Motel Bates. Sin embargo, tras hacer amistad con una joven, empiezan a ocurrir crímenes.

Secuela del filme dirigido por Alfred Hitchcock en 1960, con el mismo protagonista, pero ahora bajo la dirección de Richard Franklin.

Disponible en: iTunes.

La Cosa del Otro Mundo

The Thing. Estados Unidos, 1982.

En una estación experimental de la Antártida, un equipo de investigadores descubre a un ente extraño venido del espacio que, al descongelarse, experimenta una extraña metamorfosis. La cinta es protagonizada por Kurt Russell.

El filme, dirigido por John Carpenter y basado en la novela "Who Goes There?", de John W. Campbell Jr., fue sumamente aplaudido por la crítica especializada. La revista Empire escribió: "es un absorbente ejemplo de cómo construir suspenso".

Disponible en: HBO GO.

Pesadilla en la Calle del Infierno

A Nightmare on Elm Street. Estados Unidos, 1984.

Wes Craven dirige esta icónica historia que sigue a varios jóvenes que sufren pesadillas en las que son perseguidos por Freddy Krueger, un hombre deformado por el fuego, que usa un guante con cuchillas y los asesina mientras duermen.

"Craven elaboró una película de terror tan visceral como mental, con una mitología que originaría un culto a la personalidad de su increíble villano y a una franquicia prácticamente inmortal", escribió Collider sobre este filme, que ha dado paso a una jugosa saga.

Disponible en: Cinépolis Klic.

Terror A bordo

Dead Calm. Estados Unidos, 1989.

Nicole Kidman y Sam Neill estelarizan esta cinta de Phillip Noyce que gira alrededor de una pareja que hace un viaje en yate para intentar olvidar la muerte de su hijo, pero todo cambia cuando se topan con un joven que dice ser el único sobreviviente de una intoxicación alimentaria.

Filme basado en la novela homónima de Charles Williams, y que fue aplaudido en la Asociación de Críticos de Chicago.

Disponible en: Google Play.