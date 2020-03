12 bandas cancelan su asistencia al Vive Latino 2020

México.- Los organizadores informaron a través de sus redes sociales que algunas bandas no podrán presentarse en el festival ‘Vive Latino 2020’ por problemas de traslados y afectaciones en sus países debido al coronavirus (Covid-19).

Los grupos que no participarán en el festival de música que se llevara a cabo este sábado y domingo son: All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

Algunas bandas del VL20 no podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países.



Extrañaremos a All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla. pic.twitter.com/IOl5WRLZ4Q — Vive Latino (@vivelatino) March 13, 2020

A pesar de las cancelaciones, los organizadores del evento aseguraron que el festival sigue en pie y pide a los asistentes consultar el ajuste de los horarios en su página de internet o en la aplicación.

El aviso de las cancelaciones no fue bien recibida por los usuarios, e incluso pidieron a la Profeco que intervenga para que se haga el reembolso de las entradas.

Ese no es un festival completo no están cumpliendo con lo que prometieron, aparte que están arriesgando la salud. Ojalá @Profeco intervenga. — Noé (@noeperezahee) March 13, 2020

Creo que aquí ya aplica el rembolso. Veremos qué dice @Profeco al respecto. — Genaro Ahumada (@AhumadaGenaro) March 13, 2020

Para todos los que quieren reembolso.



Los invito a leer términos y condiciones de la compra de su boleto, y ahí dice a grandes rasgos que no hay devoluciones ni reembolsos por la cancelación de un artista o cambio de horario o cualquier caso extraordinario ajeno al festival. — Manu Lopez (@EL_Manu_Lopez) March 13, 2020

