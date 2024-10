3 de octubre se tiñe de rosa: la historia detrás del ‘Mean Girls Day’

Cada 3 de octubre, los fanáticos de la película Mean Girls celebran una de las tradiciones más icónicas de la cultura pop: el Mean Girls Day.

Esta fecha ha ganado popularidad en las últimas dos décadas y es una excusa perfecta para desempolvar las mejores prendas rosadas y rendir homenaje a la película protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

‘MEAN GIRLS’ is returning to theaters on October 3 for its 20th anniversary. pic.twitter.com/MVPqOTV9YV