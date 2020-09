Luego de 38 años de matrimonio, Arturo Peniche se separa de su esposa

Ciudad de México.- Para Arturo Peniche esta pandemia lo ha dejado sin grandes amigos, familiares y hasta sin matrimonio. En entrevista con Mara Patricia Castañeda confesó que tras 38 años de vivir con su esposa Gabriela Ortiz, ya llevan mes y medio separados, pues la relación ya no funcionaba.

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funcionó como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí", comentó.

“Hubo cambio de ideas medias raras, como yo no podía acercarme a la ciudad para no contagiarme, no soy un jovencito, hasta eso provoqué malestar de supuestamente no haber estado. Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado de que no se me reconozca, entonces, tomé la decisión de quitarme de ahí. No he vuelto a ver a Gabriela desde hace mes y feria”, reveló Peniche.

Aunque tomar esta decisión, tras 38 años de matrimonio, no ha sido fácil para el actor, asegura que prefiere su tranquilidad y la de su familia, aseguro que a sus hijos les pidió mantenerse neutrales y no tomar partido ni por él, ni por Gabriela.

“Ya hablé con ellos, ya les dije que se mantengan neutral, no les agrada el asunto, pero yo ya no puedo vivir con alguien a la que le estorbo, a la que me has sentir eso, ya no quiero ofenderla, la amo tanto que prefiero quitarme”, dijo.

El actor aseguró que el divorcio no es una opción, pues él no quiere fracasos en su vida, por lo que estará casado siempre con Gabriela, según sus palabras.

“Yo no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio... jamás me voy a divorciar", sentenció.