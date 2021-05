¡A la venta! podrás adquirir la casa de ‘Darth Vader' por unos mdd

ESTADOS UNIDOS.- En Houston la ciudad estadounidense de acaba de anunciar la venta una vivienda cuyo diseño exterior recuerda el casco del iconoci villano de la saga de 'La guerra de las galaxias', Darth Vader.

De acuerdo con la inmobiliaria Sotheby's International Realty, el inmueble es conocido por muchos como 'La casa de Darth Vader' y se ubica en un prestigioso vecindario. Ocupa un lote de aproximadamente 1.672 metros cuadrados, con un área construida de unos 654 metros cuadrados que incluye cuatro dormitorios, cinco baños y un garaje para cuatro coches.

Houston’s one of a kind “Darth Vader” house is currently available! Presented by Wade Knight and Nadia Carron. Lightsabers not included.https://t.co/dk8oKOkcK1 pic.twitter.com/B6c70ahzuD