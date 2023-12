A martillazos retiran obra de Banksy en Londres

Menos de una hora duró la nueva obra de Banksy en una esquina en Londres: una señal de "Alto" en una esquina de Londres, que muchos relacionan con una crítica a la guerra en Gaza.

Una señal roja de “Stop” con tres drones militares sobre su superficie octogonal roja fue retirada por un hombre con cizallas mientras los transeúntes tomaban fotos en Peckham, un barrio del sur de Londres.

La gente que comentó el mensaje de Banksy en Instagram pronosticó con acierto que no permanecería por mucho tiempo en el lugar. Algunas de sus obras se han vendido por decenas de millones de dólares.

“Fui a verla antes de que le sucediera algo”, dijo un hombre que se identificó como Alex a la agencia Press Association.

