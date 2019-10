A punto de dar a luz y con lujo de violencia; asaltan a Erika Zaba

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Erika Zaba y su esposo, el empresario Francisco Oliveros, fueron víctimas de la delincuencia este fin de semana.

De acuerdo a Vanguardia, el empresario denunció a través de sus redes sociales que sufrieron un asalto el pasado viernes.

"Este viernes pasado mi esposa y yo fuimos víctimas de un asalto; donde con lujo de violencia nos abordaron en el coche. No importó que no trajéramos nada visible, mucho menos importó que ella estuviera embarazada de 8 meses con las consecuencias que esto pudo tener; al final éramos una blanco perfecto, atascados en el tráfico de esta Ciudad, indefensos, sin como poder movernos, abandonados a nuestra suerte y a merced de dos cobardes que sin más tenían el poder para decidir si nos golpeaban o no, si vivíamos o no; si mi hijo nacía o no", comentó.

La cantante también subió a sus redes sociales el incidente que tuvieron el fin de semana. También dijo que fueron a denunciar el asalto y deseó que la situación que se vive en la capital del país no empeore.

"Para quien no lo sepa, sufrimos un muy desagradable percance mi esposo y yo el viernes pasado alrededor de las 7.00 pm rumbo a casa . Para quienes lo saben , les agradezco tantas muestras de preocupación y cariño . Lo verdaderamente importante es que los 3 estamos bien y no pasó de un tema material. Me quedo con una sensación de miedo e inquietud en el estómago, de saber que tenemos que salir a la calle a todos los días por esta ciudad con el miedo que nos pase algo. Cumplimos ya el día de hoy con nuestra obligación ciudadana de denunciar ante el ministerio público".

La cantante se encuentra en su octavo mes de embarazo y a pesar del susto que se llevó, ella y su bebé se encuentran bien.

Hace unas semanas, la pareja celebró su baby shower con amigos y familares.