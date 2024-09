A sus 77 años, Brian May de ‘Queen’ es víctima de derrame cerebral

Los fieles fanáticos de Queen dejaron de respirar por un segundo después de que Brian May revelara que hace una semana tuvo un derrame cerebral y aunque fue ‘leve’, sí que le dejó consecuencias.

El guitarrista de la icónica banda británica dio a conocer que su derrame le dejó temporalmente sin control sobre su brazo derecho.

A través de un video que subió en redes sociales, May de 77 años, describió la experiencia como ‘un poco aterradora’, pero se mostró aliviado al confirmar que, pese al susto, todavía puede tocar su amada guitarra.

El legendario músico y astrofísico compartió que este ‘pequeño contratiempo de salud’ lo llevó a ser trasladado de urgencia al Hospital Frimley Park, en Inglaterra.

