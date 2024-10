Aaron Pierre será John Stewart en la nueva serie de “Linterna Verde”

La emoción en el universo de DC ha aumentado tras la confirmación de que Aaron Pierre interpretará a John Stewart, uno de los personajes más icónicos de la franquicia de Linterna Verde, en la próxima serie de HBO titulada Lanterns.

Según un informe de Variety, esta serie se centrará en las aventuras de las Linternas Verdes y la relación entre sus portadores, prometiendo una trama intrigante para los fanáticos de los superhéroes.

Meet your #Lanterns. Aaron Pierre is John Stewart and Kyle Chandler is Hal Jordan in the new HBO Original Series from DC Studios coming soon to Max. pic.twitter.com/bXbU9l4Pjs