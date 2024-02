Aburrido: redes destrozan el show de medio tiempo de Usher en el Super Bowl

Usher aceptó el reto de resumir 30 años de carrera en 13 minutos para el show de medio tiempo del Super Bowl. Pero tal parece que no le salió muy bien, de acuerdo con las reacciones en redes sociales.

La trayectoria del cantante no está a discusión. Sin embargo, el espectáculo musical de uno de los eventos más visto del planeta no convenció al público más allá del Allegiant Stadium de Paradise, Nevada.

Quítense The Weeknd y Coldplay, tenemos un nuevo downgrade en halftime show. Peor que malo es ser aburrido y Usher lo logró 🥱 — PM (@LaBolitaRoja) February 12, 2024

Puede ser que el repertorio haya sido “demasiado gringo” para el público más allá de la Unión Americana, pero lo que sí es cierto es que Usher puso su máximo esfuerzo en dar un show de calidad, pero a todas luces, carente de emoción.

Usher fue uno de los invitados del Super Bowl, con el líder de Black Eyed Peas, will.i.am, en 2011.

Previamente, dijo en entrevista con The Associated Press que usaría como referente esa actuación para los trucos de su espectáculo del domingo.

Comenzó con “Caught Up”, y pasó por “U Don’t Have to Call”, “Superstar” y “Love in the Club”.

Luego, Alicia Keys apareció bajo de debajo de una tela rojo brillante frente a un piano del mismo color para su interpretación de “If I Ain’t Got You”, que se transformó en “My Boo”.

Pero más allá del inicio “carnavalesco” o el bien realizado baile en patines, para muchos lo más rescatable fueron apenas dos momentos: la mencionada intervención de Alicia Keys, y el final, con la canción más conocida de Usher a nivel mundial y junto a Ludacris y Lil Jon, Usher cerró su show de medio tiempo cantando “Yeah!”.

Sin embargo, en redes sociales no convenció.

Usuarios tildaron el show de medio tiempo del Super Bowl como aburrido, sin espectáculo y poco memorable, tendencia que tristemente se ha repetido más veces de lo que uno desearía.

Usher dijo "vamos a dar el show del Super Bowl más aburrido de la historia". pic.twitter.com/opbRPm1Nbc — 🎀Javi🎀 (@Javalexander2) February 12, 2024

El medio tiempo más aburrido de la historia?

El medio tiempo más aburrido de la historia. pic.twitter.com/yd2bUXmJ1t — V (Taylor’s Version) (@levivanquee) February 12, 2024

Putusiamamente aburrido. Quien son esos simios y por que no están en su jaula? #Halftime pic.twitter.com/YylYsdwCYT — 🦇🔱 INQUIBB🔱🦇 ® (@Inqui_lino) February 12, 2024

Si bien es cierto que muchos otros apreciaron el show de Usher, los tweet más comentados y compartidos son lo que consideran que este fue otro medio del tiempo del Super Bowl para olvidar.