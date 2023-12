¿Se acaba el año y el amor? Jlo y Ben Affleck tienen pelea dentro de joyería

Una vez más Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron captados peleando, en esta ocasión fue al interior de una joyería en la famosa isla San Bartolomé.

De acuerdo con DailyMail, la pareja entró a la joyería Bulgari y todo parecía ir normal, el actor de Batman le ayudó a la también cantante a probarse unas joyas cuando comenzaron a alzar la voz, incluso Affleck comenzó a levantar las manos al aire mientras Jennifer lo veía mal humorada.

(53 PHOTOS) Jennifer Lopez & Ben Affleck shopping for jewelry in St Barths - December 28, 2023 📸 https://t.co/heDqYAD9HD pic.twitter.com/TIjQyAX91y

La intérprete de "On The Floor" se probó unos collares y aretes, de la emoción le dijo a su esposo que le tomara unas fotos usando los accesorios cuando comenzaron a pelear.

Después de una intensa pelea, la pareja se reconcilió antes de salir de la tienda y se besaron y abrazaron frente a los paparazzis que captaron todo.

Jennifer Lopez asks Ben Affleck how many women he's been seeing on the side. pic.twitter.com/iO8JCVNgwt