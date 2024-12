AC/DC regresa a Norteamérica con su esperada gira ‘Power Up’ 2025

Después de casi una década, AC/DC vuelve a encender los escenarios norteamericanos con su esperada gira ‘Power Up’ 2025.

Este será su primer tour en el continente desde 2016 y marcará un emocionante regreso del legendario vocalista Brian Johnson, quien no ha estado en una gira completa desde antes de sufrir problemas de audición en 2016.

Durante aquella gira, Axl Rose, líder de Guns N’ Roses, lo reemplazó temporalmente, haciendo de esta vuelta un momento aún más especial para los fans.

Con 13 fechas programadas, el tour arrancará el 10 de abril de 2025 en el US Bank Stadium de Minneapolis y culminará el 28 de mayo en el Huntington Bank Field de Cleveland.

