Villanos, aliados de Alex Durán

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor Alex Durán, desde hace 15 años que comenzó su carrera actoral, la mayoría de los papeles que ha interpretado han sido villanos, como en el Señor de los Cielos”, “Señorita Pólvora”, “Vuelve Temprano”, “Las Buchonas”, entre otros, esta vez no será la excepción, ya que dará vida a una malvada bestia en la nueva serie de Lemon Studios, “La Bella y las Bestias” que arranca transmisiones hoy lunes a las 10:30 de la noche por Canal 5.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Alex Durán asegura que los villanos han sido sus aliados en este camino actoral, pero en esta ocasión no será un villano guapo sino todo lo contrario, “la vida y mi carrera me ha dado muchísimo trabajo por ese lado haciendo malos y villanos y a mí me gusta porque creo que los villanos tienen más responsabilidad para dar un mensaje… yo vengo de hacer villanos guapos y ‘mameis’, ahora Norman tiene una cicatriz en la boca, es encorvado, despeinado, mal vestido pero tendrá un proceso de evolución que será muy interesante para el televidente”, detalló.

Después de haber estrenado la serie en Estados Unidos con un rotundo éxito, llega a México esta interesante serie de acción que muestra una trama real, en la que habrá venganza, peleas, amor, redención y ocho villanos, Alex, uno de ellos.

“Los contenidos nuevos que se están haciendo son fuertes pero bastante reales, lo que busca W Studios y Lemon Studios es una realidad más que una novela; la historia me parece padrísima, sale de esta ráfaga de narco series, las cuales claro me han dado muchísimo trabajo, pero esta historia no va por ahí, es una historia que se puede dar en cualquier país, en cualquier ciudad, es la historia de una pérdida y en este caso Esmeralda Pimentel busca que las autoridades le ayuden a resolver el caso pero como no lo hacen, ella decide tomar la justicia por sus propias manos y se vuelve un tema muy polémico, ya que habla de la venganza”, detalló el actor, quien asegura que si alguien toca a sus seres queridos desatarían el villano que lleva dentro.

“De pronto te pones a pensar qué haríamos si lastiman a tu familia o a un ser querido, qué seríamos capaces de hacer y ahí empieza el verdadero meollo del asunto, yo creo que en mi caso si ponen en riesgo la vida de mi hija o de mi esposa, sale la bestia que hay dentro de mí”.

Y una vez más interpreta a un cruel villano

“Mi personaje es muy malo, es uno de los villanos, una de las bestias y me gusta porque creo que los villanos tienen más responsabilidad para dar un mensaje, cuando me dan un nuevo personaje empiezo a investigar, a meterle carnita, a sacarle juguito, siempre quiero dar un mensaje con cada personaje que hago. En este caso mi personaje se llama Norman, es una de las bestias que al pasar los capítulos va a ir evolucionando, él empieza siendo mandadero de uno de los capos, lo que me gusta contar es que él no es un villano porque lo haya decidido, estuvo en el lugar y momento equivocado, lo invitaron, la vio fácil, se puso a trabajar y después no tuvo manera de salirse, es un villano que la gente se va a poder identificar con él porque es una persona muy real y muy honesta. Uno como actor busca verse guapo, que lo vistan bien y en Normal hicimos un trabajo muy diferente. Así como te cuento de Norman, en la serie hay nueve villanos y está padrísimo porque la gente aquí va a ver a todas las bestias, Esmeralda Pimentel en el personaje de Isabela León, se empieza a meter a la vida de cada uno de los villanos, entonces está padrísimo porque se muestra la historia de cada uno de ellos, eso lo hace genial, porque la historia va cambiando continuamente”, reveló Durán.

“No soy un actor famoso pero soy el más feliz”

A pesar de tener en sus larga trayectoria artística decenas de papeles en producciones éxitos e importantes, Alex Durán se considera un actor al que no le ha llegado la fama explosiva, cosa que agradece a la vida, pues valora más tener tiempo de calidad con su familia que salir y lo invadan las fotos, los autógrafos y los paparazzis.

“Soy una persona muy feliz, la vida ha sido bastante buena conmigo en muchos aspectos, en el ámbito familiar soy una persona querida, estoy casado con una mujer increíble, me dio una hija increíble, cada día estoy más enamorado de las dos, va a sonar choteado pero mi hija es un motor, una inyección de adrenalina que no te permite parar en ningún momento, por el lado de mi trabajo también, no soy este actor famosísimo que sale a la calle y no para de tomarse fotos y dar autógrafos, pero he hecho una carrera bastante completa, siento que he hecho proyectos bastante interesantes, gracias a Dios mi carrera me ha permitido trabajar en Venezuela, en Colombia, en 20 días me voy a Los Ángeles un mes, regreso y comienzo a grabar una serie en noviembre, estoy en Netflix con Señorita Polvora y alias JJ sobreviviendo a Escobar, en Blim con Blue Demon, estoy en Clarovideo, en Televisa, en teatro, en cine, creo que eso me llena de una satisfacción muy grande, yo no busco tanto esta fama, el matiz que me ha tocado en mi carrera me deja vivir al lado de mi familia, de repente estas famas tan explosivas son difíciles de compaginar con una esposa y una hija, gracias a Dios a mí se me permitió antes de recibir algún tipo de fama o reconocimiento por mi carrera, tener una esposa y eso me ha hecho bastante fuerte, de repente en esta carrera es muy fácil perder el piso, es un hilo muy delgado, pero he tenido a las personas indicadas a mi lado que me dicen –tranquilo carnal- y me hacen recordar que Alex Durán es más que un actor, un ser humano con una vida y una de ellas es mi esposa”, puntualizó el actor, originario de San Luis Potosí.

Además de actuar, da conferencias

“Estoy haciendo ciclos de conferencias en las que les digo a los chavos que hay que pararse y salir tras la chuleta, “las oportunidades no se dan, se hacen” es el nombre de las conferencias, ahorita tenemos las redes, internet, cosas que antes no teníamos y creo que es muy importante y estoy agradecido con los tiempos que se me han dado para hacer estas conferencias, estar con mi familia y hacer lo que me apasiona que es trabajar. Ahorita estamos enviando carpetas a todas las universidades y escuelas y se han interesado en Perú, en Argentina y en otras partes de la república mexicana, así que mi intención es aventarlas y no parar, aprovechar las fechas que entre las grabaciones tenga disponibles y lanzarme a dar conferencias a Cancún y a todo Quintana Roo, así que cuando llegue el momento por allá estaré”, finalizó.