Diego Boneta 'no deja ir' personaje de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- A días del estreno de la serie oficial de Luis Miguel en Netflix, Diego Boneta, actor que protagonizará la historia de ‘El Sol’ confesó que le cuesta mucho trabajo desprenderse del papel más importante de su carrera.

De acuerdo con el portal Excélsior, "Prepararme me llevó un año en donde ví videos, programas, leí libros, entrevistas, fue un trabajo titánico que espero les guste”, declaró Boneta, al ser entrevistado en un hotel de Hollywood.

El actor dijo que después de terminar los 13 episodios de una hora cada uno.

“Cuando me ví al espejo me pasó algo muy curioso porque ya no sabía a quién estaba viendo al espejo... Le compartí a Óscar Jaenada —actor español que participa en la serie como su padre, (Luis Rey)— y le dije que me sentía muy extraño porque uno como actor dice que se convierte en personaje pero en mi caso había ido más allá... Cuando terminé el último capítulo, el pelo y las horas y horas de bronceados cuando me ví al espejo, juro que no sabía a quien estaba viendo”, advirtió.

La preparación del actor para este papel le tomó un año.

“Óscar me comentó que no solo él sino toda la producción se dieron cuenta que eso me pasaría por haberme metido tanto en el personaje, así que me recomendó corte de cabello, viajar y salir con amigos”, agregó Diego Boneta.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se extiendan los capítulos señaló que eso dependerá del público.

“Por supuesto que hay muchas cosas más que contar de uno de los mejores cantantes de Latinoamérica. Hay muchísima información, así que habrá que ver cómo reacciona el público y no se descarta que pudiera ampliarse pero no es decisión de nosotros”, aclaró.

Diego Boneta estuvo acompañado de dos de los actores que participan en la serie, la colombiana Paulina Dávila, quien actúa como la primera novia de Luis Miguel, y Juan Pa Zurita, quien representa a Alex, el hermano de Luis Miguel.

Boneta compartió que en su preparación tuvo que aprender a cantar y dar los tonos de Luis Miguel, además de expresiones histriónicas.

"Desde niño crecí con la música de Luis Miguel porque mis padres gustaban mucho de ella y siempre me decían que él era el mejor cantante, así que desde que tengo uso de razón sé muchas cosas y comparó al cantante con Freddy Mercury o Frank Sinatra", reveló y agregó "Cuando entré a Objetivo Fama recuerdo que una de las canciones que interpreté a los 12 años fue 'La chica del bikini azul'”.

“Luis Miguel es el artista que más he visto en vivo y siempre lo admiré mucho, su condición vocal en vivo y su presencia en el escenario como un artista que no tenía bailarinas, solo él y sigue siendo él nada más. Contar con un año de preparación fue todo un privilegio cuando normalmente me preparo de tres a cuatro meses para un personaje”, afirmó Boneta.