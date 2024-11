Actor George Clooney pone pausa a su lado político; se retira ante derrota de Harris

El actor George Clooney anunció que se tomará una pausa del activismo político después de la derrota de Kamala Harris en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.)

Clooney, de 63 años, ha sido señalado como uno de los responsables del fracaso de Harris, debido a un artículo de opinión publicado en The New York Times en julio de 2024, donde sugería que la candidata debería reemplazar a Joe Biden en la boleta demócrata.

Sin embargo, su falta de apoyo inmediato a la vicepresidenta fue interpretada por algunos como una falta de compromiso con su candidatura, y las críticas hacia el actor no se hicieron esperar.

Según fuentes cercanas, Clooney está desanimado por las críticas que lo acusan de haber debilitado la candidatura de Harris, pese a que ha sido un firme defensor del Partido Demócrata y ha recaudado millones para la campaña.

La victoria de Donald Trump, con 295 votos electorales, ha llevado a varios sectores demócratas a buscar responsables, y el actor se ha convertido en un blanco de las críticas tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

Aunque Clooney apoyó a Harris tras su artículo, la controversia le ha llevado a reconsiderar su papel en el ámbito político.

