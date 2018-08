Actor que se considera orgullosamente cancunense

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor José Pablo Minor, quien actualmente da vida a Gabriel en la telenovela “Mi marido tiene más familia”, platicó en exclusiva con Novedades Quintana Roo su participación en la segunda temporada de la producción de Juan Osorio, además de los planes que tiene de hacer cine y de sus ganas de volver a su segunda tierra que es Cancún, ya que dijo ser dignamente quintanarroense tras haber radicado aquí por más de 10 años.

“Contento de hablar con mi antigua tierra, no nací allá pero viví cerca de 10 años allá, así que me considero orgullosamente cancunense y dignamente quintanarroense”, detalló el actor, quien continúa interpretando a Gabriel Musi, ahora en la segunda temporada de la telenovela “Mi marido tiene más familia”.

“La verdad es que no trabajo para ganarme el premio, siento que el estar en la segunda temporada de la novela es una gran recompensa y un gran sabor de boca, pero eso es producto de que las cosas se están haciendo con mucha entrega, amor y pasión, que es lo que realmente quiero aplaudir y poner en alto del equipo”, agregó acerca de la telenovela donde da vida a un marido inteligente, divertido pero que tiene que enfrentarse a la soledad y al vació de su vida.

Desde su incursión en la telenovela José Pablo Minor se enamoró de su personaje y comenzó a construirle detalles, dejándole un poco de su propia personalidad, eso gracias a la libertad que le dio Héctor Bonilla, quien lo dirigió en la primera temporada de “Mi marido tiene más familia”, para así hacer que Gabriel fuera de esos personajes entrañables de una telenovela.

“Es un personaje al que le he dado mucho de mí, de lo que soy, de mi entrega y el poder continuar en esta nueva temporada es padrísimo, le tengo un gran respeto y el hecho de estar enfrentando con cosas que no había tocado mucho, me viene muy bien como actor, me gusta, porque aprendo cosas nuevas, ahora Gabriel está pasando por una situación difícil en el matrimonio porque descubrió que se olvidó un mucho de él, y ahora está en la búsqueda de encontrar un lugar en este mundo; Gabriel que ha sido muy auténtico, espontáneo, no ha sido ordinario, antes era el chavito, el fresa, pero una persona muy inteligente con el interés de no dejar de ser él, creo que eso tiene de mí, también tuve mi época de clavarme con alguien y olvidarme de mí, en muchas cosas somos opuestos pero a veces nos damos cuenta que tenemos mucho en común, hay mucha empatía entre nosotros, lo admiro y adoro. Este personaje ha sido una cosa muy bella en mi vida”, aseguró José Pablo.

Además de actor, destaca como fotógrafo

El actor y modelo fue nombrado en 2014 como el tercer hombre más guapo del mundo, digno de fotografiarse; sin embargo, es él quien recientemente se apasionó por la fotografía y ha decidido enfocarse en esta faceta, alternando claro, la de ser actor.

“Por lo pronto estoy de lleno en las grabaciones de la novela, terminamos a mediados de septiembre, a la par estoy haciendo un proyecto como fotógrafo en foro y locaciones para mostrar lo que pasa detrás de cámaras, pues siento que es algo que se ha perdido muchísimo, el reconocer el trabajo de este gran equipo y a lo mejor más adelante hacer una exposición, ya me dieron permiso de meter la cámara a los foros. Soy muy inquieto, tengo ganas de seguir creciendo, terminando este proyecto me gustaría estudiar fotografía de cine o cine como tal, obviamente ya les estaré contando lo que vaya pasando, pero la verdad me gusta esto de aprender”.

Recordemos que hace unos meses estuvo en Cancún, dando conferencias para el proyecto llamado Gente Nueva, experiencia que aseguró le resultó padrísima y está en toda la disposición de volver con todo gusto si lo vuelven a llamar.

“Fue una experiencia padrísima y además que fue en Cancún, mi segunda casa, espero regresar pronto, aunque no tenga mucha experiencia como conferencista estoy muy agradecido con la oportunidad, si vienen más cosas similares con todo gusto y el corazón las tomaré. Les mando un besote a todo Cancún y los invito a que nos sintonicen todos los días en Mi marido tiene familia, es una novela muy bonita, que toca temas muy actuales, que habla sobre la adopción, sobre la sexualidad, nos muestra la comida de Oaxaca, su tradición y eso es parte del gran éxito que ha tenido en las primeras semanas, no se la pierdan”, puntualizó.

Telenovelas en las que ha participado

2012 Mis XV

2013 La Tempestad

2013-2014 Qué pobres tan ricos

2014 Muchacha italiana viene a casarse

2015 Pasión y poder

2016 Sin rastro de ti

2017 Enamorándome de Ramón

2017 Mi marido tiene familia