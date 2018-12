'Ella se me insinuó' responde Juan Darthés a acusación de abuso

Agencia

BUENOS AIRES.- Luego del desgarrador testimonio de la actriz Thelma Fardín acusando al actor Juan Darthés por abuso sexual cuando ella tenía 16 años, este jueves habló por primera vez el actor para dar su propia versión. Darthés habló 48 horas después de la conferencia de prensa en la que la joven hiciera público el caso junto al colectivo Actrices Argentinas.

De acuerdo a Vanguardia, en medio de esa conmoción y con el video #MiraCómoNosPonemos en los teléfonos móviles de todo el país, el actor grabó una entrevista de menos de 10 minutos con el periodista Mauro Viale. Ahí aseguró que es inocente, aseguró que la historia de la joven es falsa y acusó a Fardin de habérsele “insinuado”.

“Nunca violé ni acosé a nadie. No sé qué pasó con Thelma. Te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería llamar para cambiar la tarjeta. Yo la saqué de la habitación, le dije que estaba loca, que yo era un tipo grande, que ella tenía novio. Yo fui el que le dije que mis hijos tenían la edad de ella ¡Por Dios! ¡¿Cómo puedo hacer una cosa así?!’”, sostuvo y agregó: “Cuando vi la denuncia, dije ‘yo estoy muerto’”.

A pesar de la incredulidad del periodista, Darthés aseguró que los hechos de la noche del 17 de mayo de 2009 en el hotel Holiday Inn fueron totalmente al revés: “Se me insinuó, me quiso dar un beso. Yo te digo mi verdad. Yo la saqué, le dije que saliera. Yo sé lo que es la verdad, yo digo mi verdad”. La denuncia de la actriz afirma que ella en todo momento le dijo que no y que fue el actor el que la abusó.

La situación para el argentino se hace más compleja, el actor estaba citado este jueves a una audiencia de conciliación con Calu Rivero, quien tiempo atrás también lo había acusado por acoso sexual. Ayer se dio a conocer que una nueva víctima presentará una denuncia penal por abuso sexual contra el actor en los próximos días, se trataría de una sonidista de 18 años que trabajó con Darthés.

Mauro Viale realizó un programa especial con su equipo de periodistas en donde les habló de las condiciones que pidió Juan Darthés para la entrevista y la tensión que existe en el hogar del actor. “Cuenta una verdad, que es la verdad de él. Sólo le pregunté ‘¿qué pasó?’. Pero no quise meter ni una palabra de más. Él pidió que hacer la entrevista en su casa, en Nordelta. Fue en la cocina. No están bien los hijos. Hay una tensión muy importante en esa casa. Que lo cuiden, no lo dejen solo. Está destruido”, agregó sobre lo que percibió al hablar con el acusado.