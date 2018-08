Mauricio Ochmann protagoniza película hecha con amor

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor Mauricio Ochmann protagoniza la cinta “Ya veremos”, la cual se estrenó ayer en todas las salas de la República Mexicana y que cuenta una historia que rescata los valores y el amor por las cosas verdaderamente importantes, una película hecha con amor por mexicanos, así lo definió en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el reconocido actor.

“Estamos de estreno, felices con la película “Ya veremos”, que hicimos con tanto amor, le pusimos el alma, es una comedia divertida que saca una que otra lagrimita por ahí pero que rescata valores de la familia, el voltear a ver a los hijos, a la pareja, a los seres que amamos y realmente es una historia muy conmovedora y entrañable, estamos felices de que esta película tan hecha con amor esté en los cines y toda la gente la pueda disfrutar”, detalló el actor, quien aseguró que el buen ambiente que se logró durante el rodaje de la cinta se verá reflejado en la pantalla.

También te puede interesar: Lanzan nuevo y terrorífico avance de 'Venom'

“La verdad es que fue un trabajo bien bonito porque se retratan personajes de la vida y situaciones reales, como la de un niño de 11 años interpretado maravillosamente por Emiliano Aramayo, alias Nano, que fue su primer acercamiento a la actuación, confió en nosotros y nos invitó a jugar, construimos una relación bien bonita, de familia, fue maravilloso trabajar con Nano, volver a trabajar con Fer, construir con ella, con Nano y con Pity, el director, que nos ponía muchos ejercicios de improvisación, muchos otros para romper el hielo y entrar en situación, se quedó dentro y fuera de, en escena jugábamos muchísimo, eso que logramos se transmite en la pantalla”, dijo.

Recordemos que hace tiempo Mauricio Ochmann decidió ya no hacer más series con temática de narcos, pues pretende llevar su carrera con otra imagen y “Ya veremos”, asegura es uno de sus mejores proyectos.

“Este proyecto cae en una etapa de mi vida en la que quería contar este tipo de historias, recalcar lo importante que es la familia, los hijos, sus necesidades, la pareja, voltear a ver a la persona que amas y replantear las prioridades porque a veces ponemos primero lo profesional o lo personal que lo familiar, vaya, lo verdaderamente importante, entonces a mí me deja un recordatorio de no descuidar lo más importante que es la familia. Además esta fue una película como pocos proyectos en donde el cariño es genuino entre actores, director, productor, porque fue algo que sucedió en un momento importante y fuerte en el país, acababa de suceder el temblor y eso nos unió muchísimo”, detalló Mau.

Nació para ser papá

En “Ya veremos”, Mauricio da vida a Rodrigo, el papá de Santi (Emiliano Aramayo), quien está separado de la mamá (Fernanda Castillo) pero tienen que unirse, ya que Santi debe someterse a una cirugía para no perder la vista, así que éste hace una lista de deseos que buscará realizar junto con sus padres antes de la operación. Situación que como padres es complicada, por lo que Mauricio comulgó mucho más con el personaje, pues es padre de dos bellas princesas, Lorenza de 14 años, y Kailani de 5 meses, papel que asegura es su misión en la vida.

“Estoy disfrutando mucho a las dos, ahora que nos fuimos los 4 de vacaciones, de repente tenía a Kai en los brazos, platicaba con Lorenza, mi mujer a un lado, la naturaleza, que me encanta, justo le decía a Aish, creo que mi misión en la vida es ser papá, yo vine a esto, porque disfruto mucho las dos etapas de mis hijas, una en la adolescencia, la otra es bebé, hay que cambiarle los pañales y estar ahí, disfruto muchísimo las dos etapas, me siento muy afortunado y agradecido”, expresó orgulloso el actor que constantemente comparte en redes sociales su día a día como papá… “han sido etapas distintas, hoy existen las redes sociales y antes no, entonces tenemos un contacto más directo con la gente que nos quiere, que nos apoya, una exposición más amplia que está padre y bonito”.

Próximamente lo veremos en otros proyectos

“Ahorita estaré promocionando el filme y después estamos contentos porque la película se va a Estados Unidos, se va a estrenar allá y eso me hace feliz, de haber hecho un producto con tanto amor, realizado al 100% por mexicanos, que está cruzando fronteras y la puedan disfrutar todos los latinos y los hispanos que están en EU, es una belleza, viene el estreno de otra película y empiezo a rodar otra más en septiembre que luego les contaré porque ahorita estoy enfocado completamente en Ya veremos”, puntualizó.