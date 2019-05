Actor de Nickelodeon se declara transexual

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- El actor de Nickelodeon Michael D. Cohen, conocido por su personaje Schwaz en 'Henry Danger' ha decidido pronunciarse acerca de su identidad de género y salir del armario como hombre transexual.

El actor explica en una entrevista con TIME por qué decide compartir esta información privada ahora, cuando hace más de 20 años desde que realizó su transición de género.

"El género que me asignaron al nacer no era correcto", explica Cohen. "Me identifico como un hombre y estoy orgulloso de haber tenido esta experiencia transgénero... este viaje transgénero".

De acuerdo con información de Daily Mail y E-Cartelera, el actor hace estas declaraciones en defensa de sus muchos compañeros y compañeras trans que están viviendo un momento complicado en Estados Unidos por el clima político y social actual.

Otra de las razones por las que Michael D. Cohen ha esperado tanto tiempo para confrontar públicamente la cuestión de su género viene dada por la mayor apertura que está viviendo el sector audiovisual en los últimos años.

Cohen está muy comprometido con la situación que viven las personas trans en Estados Unidos. Recientemente desde que Trump se encuentra en el poder hay exclusión en las escuelas, en el ejército, problemas económicos con sus tratamientos y discriminación en las calles. "Este ataque tan gratuito a nuestros derechos está pasando delante de mis ojos. No puedo mantenerme callado".

Otro problema al que Cohen no quería enfrentarse es a las ideas que existen en el mundo audiovisual sobre que los actores trans solo deberían interpretar personajes trans. Cohen cree que no debería de ser así siempre, y define sus personajes como "el hombre no suficientemente guapo como para quedarse con el personaje femenino principal".

Michael D. Cohen estrena en junio una comedia de teatro autobiográfica llamada '4 Cubits Make a Man' acerca de su proceso de transición que parte de una buena pregunta sobre el género: "¿Qué es un hombre?"