Actriz de Game Of Thrones se suma a las acusaciones de abuso sexual contra Marilyn Manson

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que la actriz Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres señalaran a Marilyn Manson de abuso sexual, Esmé Bianco, quien interpretó a Ros en Game of Thrones, se sumó a las acusaciones.

La artista británica relató al medio The Cut que ella y el cantante comenzaron una relación a distancia y en 2011 se mudó con él a Estados Unidos.

Esta experiencia la marcó, ya que se le caían las pestañas por el estrés y tenía ataques de pánico diarios porque él decidía qué ropa debía usar (prefería vestidos cortos con medias) o su horario de sueño, despertándola violentamente si se iba a dormir sin permiso.

También Manson decidía cuándo podía ella entrar y salir del apartamento.

La actriz, quien debutó en la actuación participando en videos de Robbie Williams, afirmó que, cuando se estrenó el episodio piloto de Game of Thrones, Manson solía proyectar a sus invitados una escena de sexo en la que ella aparecía.

"En ese momento estaba en modo de supervivencia y mi cerebro me había enseñado a hacerme pequeña y ser agradable", lamentó.

Bianco relató también que en una ocasión Manson le cortó el torso varias veces con un cuchillo.

"Sólo recuerdo estar acostada allí y no luchaba contra eso. Perdí todo sentido de esperanza y seguridad".

Según The Cut, Esmé vivió un punto de inflexión un mes después de mudarse con Manson, cuando el intérprete la persiguió por su apartamento con un hacha. Ella empezó a buscar apartamentos a escondidas y terminó rompiendo con él por email.

"En ese momento me quedaba muy poca dignidad. Él pasó de ser un gran modelo a seguir, que realmente me ayudó en momentos increíblemente oscuros y difíciles cuando era adolescente, a un monstruo que casi me destruye y casi destruye a tantas mujeres", apuntó.