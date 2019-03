Emilia Clarke estuvo a punto de morir; tuvo tres cirugías cerebrales

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Emilia Clarke, la actriz que interpreta a Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos' revela que se ha sometido a tres cirugías cerebrales desde el año 2011. Según contó en una carta publicada por la revista The New Yorker cada una de estas intervenciones podría haber resultado fatal para ella.

Los primeros síntomas de enfermedad aparecieron mientras Clarke trabajaba con un entrenador para aliviar el estrés después del estreno de la primera temporada de la exitosa serie en 2011.

"Mi entrenador me dijo que me colocara en la posición de plancha e inmediatamente sentí como si una banda elástica me apretara el cerebro", recuerda la actriz, que relata las dificultades que tuvo para llegar, "casi gateando", hasta el vestuario mientras el dolor seguía creciendo.

También te puede interesar: 'Juego de Tronos' lanza increíble reto para sus fans

Tras ser llevada a un hospital, Clarke fue diagnosticada con una hemorragia subaracnoidea (HSA), una forma de accidente cerebrovascular causado por la ruptura de un aneurisma intracraneal. "Como descubrí después, alrededor de un tercio de pacientes con HSA mueren inmediatamente o poco después de un ataque", cuenta la británica.

Clarke se sometió a una primera intervención quirúrgica sin apertura de cráneo. La actriz relata que días después de la operación, fue incapaz de recordar su nombre cuando la enfermera se lo preguntó.

Al cabo de dos años, tuvo que volver a operarse, ya que un aneurisma encontrado anteriormente en el otro lado de su cerebro había crecido mucho. "Cuando me despertaron, gritaba de dolor. El procedimiento había fallado", rememora. Los médicos le advirtieron que sus posibilidades de sobrevivir eran pequeñas si no se sometía a una nueva cirugía, y esa vez habría que acceder al cerebro a través del cráneo.

Le operaron inmediatamente. El proceso de recuperación en el hospital, que duró alrededor de un mes, fue muy difícil. "Recuerdo que estaba convencida de que no iba a sobrevivir", confiesa.

Sin embargo, según sus palabras, ahora se siente totalmente recuperada y dedica parte de su tiempo al proyecto benéfico 'SameYou', que ayuda a las personas que han sufrido lesiones o accidentes cerebrales.