La estrella de ‘When Calls the Heart’, Mamie Laverock de 19 años, se encuentra batallando entre la vida y la muerte tras caer desde un balcón en un quinto piso hace algunas semanas.

De acuerdo con Variety, la joven actriz pasó dos semanas en tratamiento intensivo por una emergencia médica en Winnipeg, Canadá.

Poco después, fue trasladada a una unidad segura en un hospital de Vancouver y llevada a un balcón desde donde cayó cinco pisos.

Mamie Laverock, a 19-year-old actor known for her role as Rosaleen Sullivan across several episodes of the Hallmark Channel series “When Calls the Heart,” is on life support after falling five stories from a balcony walkway. Hallmark Media responded to the accident with a… pic.twitter.com/o4UwaIM73a

Ahora, está conectada a un soporte después de intensas cirugías para salvar su vida.

La familia de Mamie Laverock abrió una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para el pago del hospital, hasta este momento han logrado recaudar más de 29 mil dólares gracias a la donación de poco más de 450 personas.

La actriz Johannah Newmarch, quien interpreta a la madre de Laverock en pantalla, Molly Sullivan, pidió apoyo para la familia en una publicación en X.

I love this family, my heart is broken. A devastating time for all who care for Mamie. Please help if you can. They need all the support they can get to make it through this 🙏♥️ #hearties



Fundraiser by Rob and Nicole Compton : Help Us Support Mamie https://t.co/x0ouZ856cE