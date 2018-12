Atacan a actriz de Modern Family por pedir dinero para funeral

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Este fin de semana la actriz Sarah Hyland recurrió a sus redes sociales para informar a sus más de seis millones de seguidores que su primo, un adolescente de 14 años llamado Trevor, había fallecido en un accidente de coche provocado por un conductor borracho y que su tío, el padre del joven, que también viajaba en el vehículo en el momento de la colisión, permanecía ingresado en el hospital a la espera de ser sometido a más operaciones, informó el portal Quién.

Al mismo tiempo la intérprete de 'Modern Family' también quiso compartir el enlace a la página de GoFundMe -una plataforma digital para la recaudación de fondos- que han creado la madre y las hermanas de Trevor para recibir donaciones que irán destinadas a pagar el funeral del joven y los gastos médicos que se desprendan del tratamiento médico de su padre.

Ese último detalle, el de animar a quienes así lo desearan a realizar una donación, es el que ha conseguido que a la estrella de la pantalla chica le hayan llovido las críticas en las últimas horas. Los comentarios que ha recibido al respecto van desde los ataques directos de 'haters' hasta los reproches de otros seguidores que consideraban que no debería haber pedido a completos extraños que contribuyeran a financiar las exequias de su primo a no ser que se tratara de una circunstancia excepcional, en cuyo caso muchos opinaban que debería haberse explayado al respecto.

La presión que ha recibido a través de la red sumada al duro golpe que ha supuesto el trágico fallecimiento de Trevor han acabado por afectar a Sarah -que por su parte ya había donado mil dólares a la página antes de hablar públicamente de ella- y le han llevado a tomar la decisión de alejarse durante una temporada de las redes sociales.

"Me gustaría pedirle a todos los que tienen opiniones o comentarios negativos acerca de la tragedia que acaba de golpear a mi familia que, por favor, se los guarden para ellos. No saben todos los detalles. Y cómo se atreven a atacarnos cuando se ha perdido una vida tan joven. Por fin lo han conseguido. Sus palabras horribles y cargadas de ignorancia han conseguido romperme por dentro. ¿Están contentos ahora? Me voy a pasar un tiempo desconectada. Este miércoles habrá un video y un anuncio especial, creo. Así que, ahí lo tienen", ha asegurado a través de una serie de tuits y un comunicado en su Instagram, tras el cual solo ha compartido un video de su perro en la sección de Stories y otra imagen con un emoticono del símbolo de la paz.