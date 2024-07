Acusan a Bianca Censori de enviar contenido erótico a empleados de Yeezy

Bianca Censori, esposa de Kanye West, fue acusada de enviar pornografía a los empleados de la empresa Yeezy, en una reciente demanda en contra del rapero.

Censori formó parte de las recientes acusaciones contra su esposo, al ser señalada como una de las involucradas en lo que iba a ser la nueva plataforma de contenido explícito de West.

Un reporte de Daily Mail detalló que la modelo fue mencionada en la demanda por presuntamente enviar a un trabajador una liga que dirigía al usuario a videos sexuales. Según los documentos citados por TMZ, el contenido también le fue entregado a trabajadores menores de edad, quienes tenían que verlos debido a que estaban desarrollando la aplicación pornográfica.

