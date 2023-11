Sólo pasó un día del estreno de la primera parte de la sexta y última temporada de la serie ‘The Crown’, para que se comenzara a viralizar otro rumor de ciertos miembros de la familia real británica.

El príncipe Enrique y la actriz Meghan Markle enfrentan acusaciones provenientes de fuentes internas del palacio de la corona del Reino Unidos, ya que son señalados por la presunta filtración de una llamada que realizaron para felicitar al Rey Carlos III por su cumpleaños, lo que ha llevado a que sean calificados como hipócritas, según informó el medio Page Six y TMZ.

La llamada fue realizada por el príncipe con el propósito de felicitar a su padre en su cumpleaños número 75, pero al poco rato Meghan Markle irrumpió junto con sus dos hijos pequeños (Archie, de 4 años y Lilibet, de 2); todo con el fin de felicitar también al regente británico.

Meghan Markle and Prince Harry talked to King Charles this week to wish him a happy birthday -- but they're being slammed for allegedly leaking the news.



Read the full story: https://t.co/zO2rbj0mXg pic.twitter.com/LxnKBEBTal