Acusan a sujeto de planear tiroteo en show de Bad Bunny en Atlanta

Un sujeto identificado como Mark Adams Prieto, es acusado por las autoridades estadounidenses, de presuntamente planear un tiroteo en un concierto de Bad Bunny en Atlanta con la intención de desencadenar una ‘guerra racial’, justo antes de las elecciones en Estados Unidos.

Actualmente, Prieto enfrenta acusaciones de tráfico, posesión y transferencia de armas de fuego.

El hombre de 58 años fue detenido hace un mes y acusado esta semana por un jurado federal. Prieto, de acuerdo con el comunicado, no sabía que las personas con las que ideó el plan estaban trabajando con el Gobierno.

