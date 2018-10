Adal Ramones será padre otra vez ¡a los 56 años!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con gran emoción, el conductor de La Academia Adal Ramones explicó en Ventaneando que será padre por tercera ocasión junto con su esposa Karla de la Mora, que actualmente tiene 12 semanas de embarazo y ambos esperan que el bebé nazca en abril de 2019.

Daniel Bisogno y su esposa Cristiana fueron de los primeros en enterarse que serían “tíos”; sin embargo, Adal pidió al comunicador guardar el secreto hasta que Karla cumpliera el primer trimestre de embarazo.

También te puede interesar: 'El Tri' prepara 'mega concierto' en su festejo número 50

“Me hice la prueba de sangre, el doctor y me dice ‘¿te puedo hablar?’, me salgo y me dice ‘Karla no estás embarazada’ y yo… cuando me vuelve a decir ‘¡estás embarazadísima!’”, platicó Karla con gran alegría.

Por su parte, Adal habló de la original forma en la que su esposa le dio la noticia: “Planeó una sesión de fotos un sábado en la mañana. Me dijo, ‘vamos a hacer una sesión de fotos nosotros’, que no tenemos. La fotógrafa muy profesional me dice, ‘¿Oye Adal son cursis ustedes?’, le digo, ‘¿pues a raíz de Karla sí?’, entonces nos pidió que nos escribiéramos en un pizarrón los atributos que nos gustan, el uno del otro. Ahí voy yo y escribo, me inspiro y, al mismo tiempo, ella escribía ‘vas a ser papá’”.

Diego, de 8 años de edad y Paola de 17, están felices, por la llegada de un nuevo integrante a la familia, y aunque se desconoce el sexo del pequeño lo esperan con ansias.