Adam Driver insulta a fanático en Festival de Cine de Polonia

El público presente en el Festival de Cine Camerimage de Polonia quedó realmente impactado y en silencio cuando el actor Adam Driver insultó a un espectador que expresó su ‘dura opinión’ con respecto a las escenas de choques en la película ‘Ferrari’ en la que él actúa, mencionando que le parecían demasiado sentimentales.

‘¿Qué opinas sobre las escenas del accidente? Se veían bastante duras, drásticas, y debo decir, cursis para mí. ¿Qué opinas?’ , dijo el asistente.

En ese momento la estrella de ‘Historia de Un Matrimonio’ lo insultó y pidió que otra persona le preguntara otra cosa.

‘Jód***, no lo sé. Próxima pregunta’ , dijo el actor antes de seguir con la siguiente pregunta.

En el Festival de Cine de Polonia, Adam Driver recibió un premio en el que honraron su trayectoria en la pantalla grande, al ser uno de los actores más versátiles de la industria cinematográfica.

When someone in the audience says the crash scenes in Ferrari “looked pretty harsh, drastic and I must say cheesy for me” and asked Adam what he thought pic.twitter.com/mXaF1LlTuf — Adam Driver Central (@adamdrivercentl) November 12, 2023

Adam Driver To Recieve Acting Honor And Present ‘Ferrari’ At Camerimage Film Festival https://t.co/EtXCLCnWrL — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 2, 2023

Ferrari: la película

La película Ferrari cuenta la historia de Enzo Ferrari, el fundador italiano del fabricante de automóviles que lleva su nombre.

La cinta está dirigida por Michael Mann y protagonizada por Adam Driver, Patrick Dempsey, Penélope Cruz, Hugh Jackman, Gabriel Leone y Shailane Woodley.

Se espera que el filme se estrene a nivel mundial en plenas fiestas navideñas.

“If you get into one of my cars, you get in to win."



Official trailer for Michael Mann's breathtaking epic, FERRARI, starring Adam Driver, Penélope Cruz, and Shailene Woodley. Opens exclusively in theaters Christmas Day. pic.twitter.com/iQtBH9iueL — FerrariMovie (@FerrariMovie) October 18, 2023

Con información de Reforma