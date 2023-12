El reconocido actor Adam Driver, conocido por interpretar a Kylo Ren en el universo de Star Wars y protagonizar La Casa de Gucci, compartió con gran entusiasmo detalles acerca del nacimiento de su hija, a quien él y su esposa Joanne Tucker recibieron en secreto a principios de año.

Durante su participación en el programa de entrevistas 'Live with Kelly and Mark' el día de ayer, el protagonista del filme ‘Ferrari’ compartió la admiración que siente por su hija pequeña y reveló algunas de las travesuras que ella ha hecho a lo largo del año.

Sin embargo, su tono cambió al hablar sobre el vínculo con su hija y compartió que ella lo quiere más que su hijo mayor.

NEW • Adam Driver 📹 on Live with Kelly and Mark (S2E75) December 20, 2023 — Part 1.



TV Appearance | Live with Kelly and Mark | Interview | 1080p | 20.12.23 pic.twitter.com/NMn2E60kOx