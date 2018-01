Detienen a ex actor de Disney por asaltos con armas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La ex estrella infantil de Disney, Adam Hicks, fue arrestado por robo a mano armada, según un reporte del portal de espectáculos TMZ.

Hicks, quien protagonizó la serie "Zeke and Luther", "Pair of Kings" y "Lemonade Mouth" para Disney Channel, habría cometido de cuatro a cinco hurtos en California, al menos así lo confirmaron fuentes policiales a dicho medio, informa el portal Infobae.

El actor de 25 años fue aprehendido el miércoles en su hogar, tras haber asaltado a dos mujeres de la tercera edad, a quienes interceptó junto con su novia en la zona del Valle de San Fernando.

Según los primeros reportes, la pareja habría golpeado a las víctimas en el rostro con sus armas y les habría arrebatado su dinero, celulares y otros artículos de valor.

edited the #AdamHicks robbery spree video to enhance the definition and condense the action and to add sound pic.twitter.com/JmPKonELVb