Adam Sandler confirma que 'Happy Gilmore 2' tendrá a Travis Kelce

Adam Sandler confirmó que el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, formará parte de la secuela de la película de comedia 'Happy Gilmore’ que se estrenó en 1996.

El actor y productor reveló esta noticia durante su aparición en el famoso ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’.

"Happy Gilmore 2" stars filming "in a couple weeks" with a cast that includes Travis Kelce and a "juicy part" for Benny Safdie.



"We worked hard on the script. We didn’t want to let anybody down...We wrote our asses off." https://t.co/XelwijnyYZ