Adame se disculpa por insultar a ciudadano: Fui víctima del enojo

El actor Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a diputado federal por Tlalpan, dijo ser "víctima de enojo y furia" luego de ofender e insultar a un automovilista durante el inicio de su campaña afuera de Six Flags, en la carretera Picacho-Ajusco, de la alcaldía Tlalpan.

"El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccioné de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir. Fui víctima del enojo y la furia cuando, pues, me sentí agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para sus candidatos", comentó en un video compartido por RSP.