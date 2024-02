Adele se aleja de los escenarios de Las Vegas por enfermedad

Aquellas personas que anhelaban con tanta fuerza cantar ‘Set Fire to the Rain’ en los conciertos de Adele en Las Vegas, tendrán que pausar su sueño por tiempo indefinido.

La cantante británica reveló que pospondrá sus conciertos en el Colosseum del Caesars Palace en la ‘ciudad del pecado’, por cuestiones de salud que no especificó del todo.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Make you feel my love’ y ‘Love in the dark’ no especificó cuál es su diagnóstico, pero dijo que los últimos shows que llevó a cabo en Las Vegas los dio enferma y eso ha provocado que no se pueda recuperar al cien por ciento.

"Lamentablemente tengo que tomar un momento y pausar mi residencia en Las Vegas. Estuve enferma al final de los últimos shows y durante todo el descanso" , comentó.

Anteriormente, Adele tuvo que pausar su residencia debido a que contrajo Covid-19 que le afectó la voz por varias semanas.

"No había tenido la oportunidad de recuperar mi salud completa antes de que se reanudaran los espectáculos y ahora estoy enferma otra vez, y desafortunadamente todo ha pasado factura a mi voz. Y así, según las órdenes de los médicos, no tengo más remedio que descansar completamente. Los cinco fines de semana restantes de esta etapa se pospondrán para una fecha posterior. Ya estamos trabajando en los detalles y se les enviará la información lo antes posible" , agregó.

Los conciertos pospuestos de Adele son los del 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de marzo, siendo el último mencionado uno de los dos shows que Adele agregó a sus presentaciones en Múnich a principios de febrero.

A través de Ticketmaster las fechas fueron movidas para empezar las Weekends With Adele el 18 de mayo hasta finales de junio.

