Adele y Jennifer Lawrence tienen “noche de chicas” en bar gay

Agencia

NUEVA YORK, E.U.- Era viernes por la noche y querían divertirse, así que la cantante Adele y la actriz Jennifer Lawrence pasaron una divertida velada en un bar gay de Nueva York, ante el asombro de los asistentes.

Llegaron sorpresivamente al antro llamado “Pieces”, en la Gran Manzana, y se divirtieron con algunas drag queens, como cualquier par de amigas que salen a disfrutar de una “noche de chicas”.

También te puede interesar: Aseguran que Lady Gaga tiene romance con actor de 'Los Vengadores'

De acuerdo con varios videos difundidos a través de redes sociales, ambas celebridades causaron una conmoción en el bar al aparecer sorpresivamente durante un espectáculo de drag queens.

Me muero 😂😂😂 NEW ❗ Jennifer Lawrence y Adele en New Pieces Bar ayer por la noche 🤣 #jenniferlawrence #adele pic.twitter.com/bvOlUG9Ktt

En algún momento de la noche Adele fue llamada al escenario por la anfitriona del lugar, Brita Filter, quien le preguntó su nombre y la profesión a la que se dedicaba:

“De hecho, en este momento soy una madre que se queda en casa”, dijo la intérprete de “Hello” al público.

Adele and Jennifer Lawrence at Pieces a gay bar in New York. #Adele #JenniferLawrence pic.twitter.com/z78g0LwNQ2