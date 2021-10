Adele regresa con nuevo sencillo; hace llorar a sus fans

Este 14 de octubre la cantante británica Adele lanzó su nuevo sencillo Easy on Me el cual pertenece a su nuevo álbum “30” próximo a estrenar. La canción se encuentra en las principales listas de popularidad. En YouTube se encuentra en el segundo lugar en tendencias, incluso las redes sociales han enloquecido con este primer clip.

Adele regresa a la música después de cuatro años de ausencia, tras su divorcio con Simon Konecki, la cantante mostró un cambio radical en su vida, tanto físicamente como psicológicamente como afirma en una carta publicada a través de su cuenta de Twitter.