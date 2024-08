Adele revela su compromiso con Rich Paul durante concierto en Múnich

Miles de personas vuelven a creer en el amor después de que Adele revelara en un concierto en Múnich su compromiso con el agente deportivo, Rich Paul.

En su más reciente presentación, la cantante y compositora británica confirmó que su relación amorosa con Rich Paul, está escalando a otro nivel al mostrar su anillo de compromiso a sus cientos de fanáticos.

Fue en redes sociales donde se vio a la intérprete de ‘One and Only’ diciéndole a uno de los asistentes, en su show en Alemania, que no podía casarlos, puesto que ‘ya se va a casar’, hecho que provocó que toda la multitud aplaudiera.

“I’m already getting MARRIED” the way Adele showed off her engagement ring 💍 pic.twitter.com/dN6ods0npq — fran sainz⁵⁵🍷 (@adeledrinkswine) August 9, 2024

En octubre pasado, Paul fue entrevistado por el programa CBS Mornings para promocionar su libro de memorias ‘Lucky Me: A Memoir of Changing the Odds’.

Fue ahí donde se le preguntó sobre los rumores de un supuesto matrimonio con Adele y si deberían referirse a ella como ‘la señora Paul’, a lo que el estadounidense refutó, tímidamente: "pueden decir lo que quieran".

"Ha sido genial, creo que estaría de acuerdo en que definitivamente nos ayudamos mutuamente. Estoy en un buen momento, estamos en un buen momento. Estoy feliz. Ella es excelente. Ha sido genial para mí, hemos sido geniales el uno para el otro", expresó Paul.

Adele has confirmed that her and Rich Paul are engaged 💍👏 pic.twitter.com/T09hYPD84O — Bleacher Report (@BleacherReport) August 9, 2024

La cantautora, por su parte, el año pasado dijo estar ‘desesperada’ por tener otro hijo, durante su residencia de Las Vegas, en un emotivo encuentro con el médico que le ayudó con su primer parto, fruto de su relación con Simon Konecki, con quien se casó en secreto en 2017.

"Lo miré dos veces y está aquí. Estoy desesperada por tener otro bebé, Colin. ¡Maldita sea! Así que tal vez te llame", dijo la británica durante su show.

De acuerdo con ET, Adele, de 36 años, y Paul, de 42, sostienen una relación desde 2021, la cual mantienen en privado, aunque han sorteado muchas especulaciones sobre un compromiso, e incluso, un matrimonio secreto.

Adele encontró a alguien que la ama de verdad ❤️



Adele y su novio, el empresario deportivo Rich Paul, confirman que se casarán. pic.twitter.com/dujk4CKLDj — Indie 505 (@Indie5051) August 10, 2024

Con información de Reforma