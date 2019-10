Adele ya superó a su ex; aseguran que sale con este famoso rapero

Agencia

LONDRES.- A mediados del pasado mes de abril, la diva británica del pop anunciaba que, tras siete años de relación y un hijo en común, se separaba de su marido, Simon Konecki, pero tal parece que Adele ya encontró el amor en los brazos del rapero Skepta, según recoge The Sun.

De acuerdo a Infobae, seis meses después, según algunos medios británicos, la intérprete de “Hello” dejó la soltería y se animó a comenzar una relación con el músico. Al parecer incluso celebraron juntos el cumpleaños del productor en Londres hace menos de dos semanas.

“Adele y Skepta han estado cerca el uno del otro después de que ambos rompieran sus relaciones. Han creado un vínculo cercano y definitivamente hay una relación especial”, aseguraron fuentes cercanas a la pareja al citado medio. Además, afirman que “están pasando cada vez más tiempo juntos y definitivamente hay una conexión especial” .La relación entre ambos no es nueva. Se conocen desde hace años. Tanto Adele como Skepta -cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga Jr.- son originarios de Tottenham, un barrio obrero al norte de Londres.

En 2016, Skepta le contó a la revista ES Magazine: “Adele me manda mensajes constantemente y me mantiene al tanto. Me cuenta qué tal van las cosas”.

El mismo año, la ganadora de 15 premios Grammy publicó una foto del rapero en sus redes sociales, escribiendo en el título “Tottenham Boy”, un emoji de un corazón rojo y la palabra “Konnichiwa”, en referencia al anterior disco del artista.

Él retuiteó aquel mensaje, y poco después contó cómo le había impactado: “Ese día pensaba dejar la música, fue un momento muy complicado. Ella es como la dama de Tottenham”.

Después de siete años juntos y un hijo llamado Angelo, Adele terminó en abril con Konecki de 45 años, y presentó los papeles del divorcio a mediados de septiembre.

El representante de Adele dijo en un comunicado que tanto ella como Konecki están “comprometidos a criar a su hijo juntos con amor”, a pesar de su separación.

Por su parte, Skepta -es una de las estrellas más importantes de la escena del rap británico, con 15 años de carrera a sus espaldas- tuvo una breve relación el año pasado con la modelo Naomi Campbell. Ambos llegaron a posar juntos en marzo de 2018 en la revista GQ, donde ella confirmó la relación. Sin embargo, la pareja se separó después de conocer que él iba a tener una hija con otra mujer.