Adiós a 'Crepúsculo', hola a una larga amistad

Nora Estrada/Agencia Reforma

LOS ÁNGELES, EU.- Aunque la saga fílmica de Crepúsculo llegó a su fin, no pasa lo mismo con la amistad que hay entre sus protagonistas: Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.

De acuerdo con éste último, se seguirán frecuentando.

"Por la amistad que hice con los demás artistas (Robert Pattinson y Kristen Stewart), todos crecimos muy juntos en los pasados cuatro o cinco años y, definitivamente, nos mantendremos en contacto.

"Antes, era fácil la convivencia porque trabajábamos en el mismo set por doce horas. Ahora tendremos que encontrar diferentes excusas, pero estoy seguro de que seguiremos en comunicación porque nos hemos convertido en grandes amigos, la franquicia terminó, pero nuestra amistad no", afirmó en entrevista Lautner.

El actor, quien se convirtió en una figura famosa con el personaje del lobo Jacob Black, destacó que por ahora no tiene planeado tomarse algún descanso.

"No me voy a tomar ningún descanso después de terminar con la saga de Crepúsculo. No puedo esperar para seguir trabajando, estoy muy emocionado y en busca de hacer algo totalmente diferente y fuera del romance.

"Me gustaría hacer todo tipo de caracterizaciones, no sólo una cosa, amo la variedad, especialmente, estoy buscando personajes reales, más humanos con verdaderos asuntos o problemas, después de trabajar por más de cinco años en un mundo supernatural es tiempo de un cambio", comentó.