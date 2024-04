Adiós, Batman: Christian Bale se pone en la piel de Frankenstein

Tras haber interpretado a un psicópata, al caballero de la noche y al ‘carnicero de los dioses’, Christian Bale deslumbró a todos con el primer vistazo de su encarnación como monstruo de Frankenstein en el filme ‘The Bride’ de la directora Maggie Gyllenhaal.

Fue a través de Instagram que Gyllenhaal se encargó de presumir la primera imagen del actor personificado como el interés amoroso de la protagonista de la película respaldada por los estudios Warner Bros.

En la imagen se puede observar a Bale en la primera prueba de cámara, luciendo las grapas en la frente, un semblante sombrío y varias cicatrices en el rostro.

Este primer vistazo también dejó al descubierto que la interpretación del monstruo para este filme fue llevada hacia la actualidad, pues el actor posa con camisetas y deja ver sus tatuajes y cicatrices en el pecho.

El aspecto de Jessie Buckley también fue publicado por la realizadora. La actriz que protagoniza la cinta fue caracterizada con una cabellera rubia ondulada y un maquillaje oscuro.

‘The Bride’ no es la única película inspirada en Frankenstein que saldrá pronto, pues el cineasta mexicano Guillermo del Toro está desarrollando su versión con Jacob Elordi en el papel estelar.

