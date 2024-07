El renombrado novelista albanés Ismail Kadare murió después de ser trasladado de urgencia a un hospital en Tirana, informó el lunes su editorial. Tenía 88 años.

Kadare había sido mencionado durante mucho tiempo como posible candidato al Premio Nobel de Literatura.

El editor de Onufri Publishing House, Bujar Hudhri, dijo que el autor murió el lunes por la mañana. Una enfermera del hospital, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hacer declaraciones a la prensa, indicó que fue llevado a urgencias tras sufrir un paro cardíaco.

Kadare huyó de Albania a Francia en otoño de 1990, apenas unos meses antes de la caída del régimen comunista tras las protestas estudiantiles de un diciembre anterior. Vivía en París y había regresado recientemente a Tirana.

