¿Adiós Michael Jackson? Forbes nombra a Bad Bunny el ‘Rey del Pop’

A pesar de sus múltiples escándalos en los últimos meses, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido Bad Bunny, fue nombrado Rey del Pop y una de las personas más influyentes por Forbes.

El intérprete de ‘MONACO’ fue elegido por debido a que todas sus canciones se convierten en un éxito mundial a pesar de cantar en español.

Bad Bunny (@sanbenito) has harnessed the power of music streaming and social media to become one of the most famous musicians on the planet. Now, he’s wielding his fame to become a global brand. #ForbesUnder30 https://t.co/18NFVxOxSO pic.twitter.com/hZkUALTmKF