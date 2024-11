Adrián Marcelo defiende sus “chistes” sobre muerte de Liam Payne.

Adrián Marcelo gusta de la polémica y sus constantes chistes sobre la muerte de Liam Payne lo demuestran, al grado incluso de defenderlos.

El 16 de octubre de 2024, la noticia de la trágica muerte de Liam Payne, cantante británico conocido por su participación en One Direction, dejó en shock al mundo de la música.

Sin embargo, en medio de esta consternación, Adrián Marcelo aprovechó para generar una nueva polémica tras burlarse del fallecimiento de Payne.

El influencer regiomontano publicó un tuit en X (anteriormente Twitter) que rápidamente generó controversia:

Este mensaje se interpretó y leyó como insensible y cruel, y los seguidores de Payne no tardaron en reaccionar.

La respuesta fue inmediata: miles de fans del cantante reportaron el tuit, lo que llevó a la suspensión de la cuenta de Adrián Marcelo.

La situación desató un aluvión de críticas, tanto de fanáticos del músico como de usuarios que consideraron que la broma era inapropiada. Sin embargo, para muchos otros resultó “injusta” la sanción de la red social contra el regiomontano.

Al respecto, Adrián Marcelo no tardó en defenderse y ofreció sus explicaciones en un programa junto al comediante Franco Escamilla.

Argumentó que, aunque su tuit podría haber sido malinterpretado, él realmente encontraba gracioso el juego de palabras y que le surgió de forma espontánea.