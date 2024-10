Adrián Marcelo reaparece en YouTube y bromea sobre el Team Mar

Adrián Marcelo, exintegrante del reality show "La Casa de los Famosos", reapareció la escena pública a través de su canal de YouTube “El Radar”, donde fue acompañado por La Granja Rifa en un recorrido por las calles de Monterrey, Nuevo León.

Durante su caminata, el youtuber repartió dinero a personas necesitadas del barrio, mientras interactuaba y bromeaba con los habitantes.

El influencer, conocido por su estilo polémico, hizo un comentario sobre el "Team Mar" mientras charlaba con una familia. "Ya para eso me buscan, ustedes han de ser Team Mar, la verdad […] Han de ser de Mar esas personas", comentó Adrián Marcelo, refiriéndose al grupo de seguidores de otro participante del reality.

Además, en un momento controvertido, ofreció a una mujer que padecía epilepsia un cigarro de marihuana, lo que generó comentarios en redes sociales.

Durante su recorrido, Adrián Marcelo interactuó con personas de todas las edades, tanto niños como adultos, quienes mostraron su apoyo tras su salida de "La Casa de los Famosos".

En una conversación con una señora, esta le mencionó: "Siempre lo veo en la tele", a lo que el youtuber respondió: "Me fui, me metí en problemas". La mujer continuó defendiendo a Adrián, señalando que "le hicieron una injusticia".

Gran éxito de Adrián Marcelo en YouTube

Adrián Marcelo expresó su agradecimiento por el apoyo recibido:

"Mi abuelita estaba muy enojada, porque me dijo que me hicieron una injusticia, pero hay que ser felices, si tengo amigos como Pepito, cómo Romano, como el Comandante Patillas, si puedo tener el privilegio de hablar con usted, pues la vida me está sonriendo", concluyó el youtuber.

El video de esta interacción, publicado en su canal de YouTube, ha sido un éxito, acumulando hasta el momento 1.8 millones de reproducciones y más de 138 mil "likes", lo que demuestra la gran popularidad del influencer entre sus seguidores.

(Con información de El Universal)