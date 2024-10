Adrián Marcelo seguirá atacando a Gala Montes tras polémicas

La controversia entre Adrián Marcelo y Gala Montes continúa luego de que el influencer hablara sobre su experiencia en un reality show en el podcast "Hermanos de leche".

Durante su participación, hizo comentarios sobre varios de sus excompañeros, incluida la actriz Gala Montes, con quien tuvo conflictos dentro de la casa. La tensión entre ambos ha sido evidente desde el inicio del programa, llegando a protagonizar peleas que culminaron con la salida de Adrián Marcelo del show.

Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como “un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse” o tú llamándome “Chanclas” cada que podías. Acá, en la vida… https://t.co/RIiSWRMLMk — adrián marcelo (@adrianm10) October 14, 2024

Tras las declaraciones de Adrián Marcelo, Gala Montes respondió indirectamente a través de X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

En su publicación, la actriz utilizó una imagen de la película "Chicas Pesadas", en la que un personaje pregunta: "¿Por qué estás tan obsesionada conmigo?". Este gesto desató una respuesta por parte de Adrián Marcelo, quien decidió no quedarse callado y responderle directamente.

El influencer, que ha mantenido una postura crítica hacia la actriz, le recordó que ella y otros compañeros del reality show hablaron sobre él tras su salida del programa.

Adrián Marcelo crítica comentarios del padre de Gala

En su mensaje, mencionó específicamente al padre de Gala Montes, criticando algunos comentarios que este realizó sobre él.

“Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como ‘un niño que entró a una escuela a mat… a todos, para después suici…’”, declaró Adrián Marcelo.

Además, señaló que ahora que Gala Montes ya no está en el programa, no cuenta con la protección de la producción. “Acá, en la vida real, no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a tus corrientadas”, añadió.

El influencer también aseguró que seguirá hablando de la actriz cada vez que lo desee y le recomendó bloquearlo en redes sociales si no quiere ver sus comentarios. Hasta el momento, Gala Montes no ha emitido ninguna respuesta oficial a las declaraciones de Adrián Marcelo.

