Victoria's Secret le da el adiós a su 'ángel más grande'

NUEVA YORK.- La brasileña Adriana Lima hizo una reverencia y puso sus manos sobre el corazón al realizar su última pasarela anual de Victoria's Secret con unas alas con plumas de pavo real blanco, mientras el público la ovacionaba.

De acuerdo a Excélsior, un videohomenaje presentado el jueves durante la grabación del desfile declaró a Lima como “el más grande ángel de todos los tiempos”, mientras sonaba la canción Praise You de Fatboy Slim.

El desfile será transmitido el 2 de diciembre en Estados Unidos por ABC y en 190 países alrededor del mundo.

The Struts, Shawn Mendes, The Chainsmokers, Rita Ora, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini y Halsey fueron algunos de los artistas que acompañaron con su música a 60 modelos en el centro de Manhattan, incluyendo a las hermanas Bella y Gigi Hadid, Kendall Jenner y Winnie Harlow.

Antes del desfile, Lima de 37 años y madre de dos hijos, descansaba junto con otras modelos en batas negras cortas adornadas con estrellas doradas. Las modelos charlaban con periodistas mientras les hacían el maquillaje.

Pensaba que con los años me iba a relajar más”, dijo la belleza de ojos azules mientras los estilistas trabajaban en su cabello. “Pero no, todavía me pongo nerviosa, es como si fuera mi primer desfile de Victoria's Secret".

Y así una de las modelos más representativas de Victoria's Secret se retira dejando el fin de una era y la entrada nuevas generaciones de modelos que esperan llenar las alas de Lima.