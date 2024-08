Aerosmith se retira de los escenarios por lesión vocal de Steven Tyler

Aerosmith, una de las bandas de rock más legendarias de la historia, ha anunciado su retiro de los escenarios debido a la continua incapacidad de su vocalista, Steven Tyler, para recuperarse de una grave lesión vocal. La banda, que ha cautivado a millones durante más de 50 años, comunicó esta difícil decisión a través de una emotiva publicación en X (anteriormente Twitter).

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



