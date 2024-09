‘Agatha All Along’ destapa el lado más oscuro y peligroso del UCM

Después de perder sus poderes, Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn, se adentrará en los rincones más oscuros y peligrosos de la magia mística en un intento por recuperarlos.

Tras quedar atrapada en el pueblo de Westview al final de WandaVision, Agatha ahora deberá enfrentar el desafiante Sendero de las Brujas para llevar a cabo sus ambiciosos y siniestros planes.

La serie ‘Agatha: En Todas Partes’ (Agatha All Along) debuta este 18 de septiembre en Disney+ con los dos primeros episodios.

"Magia práctica, muchas mujeres, música, horror y trajes fabulosos", define Debra Jo Rupp este proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel, donde regresa a encarnar a la señora Hart. "Me encanta, ha sido uno de mis mejores trabajos, uno de los más divertidos. Haber llegado en este momento es encantador, fue genial sentirme otra vez como una niña de 5 años, y trabajé con un grupo de gente realmente maravilloso. El personaje es delicioso, es bastante diferente de lo que UCM ha estado haciendo. El resultado de lo que pasó con mi papel es genial", contó en una entrevista virtual.

Jac Schaeffer, creadora del show, presenta, además, a un grupo heterogéneo de brujas, compuesto por Jennifer (Sasheer Zamata), Alice (Ali Ahn) y Lilia (Patti LuPone), unidas por el mal.

"Es increíble tener un grupo donde todo el mundo y cada historia era tan matizada, y verlos a todos en un episodio donde vuelan con sus personajes. No creo que a menudo se vea eso en TV, por lo que se sentía como un verdadero esfuerzo", dice Zamata. "Creo que la serie tiene una línea muy divertida en la que se juega con los estereotipos de las brujas, van a ver a gente muy diversa interpretándolas", agrega Ahn.

El spin-off es un oscuro viaje que también añade música de los ganadores del Oscar, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

"La música es increíble, es divertido ser parte de un espectáculo que utiliza eso y de un reparto que tiene tanto talento para explorarlo. Patti (LuPone) es una buena cantante, una maestra, nos regaló una oportunidad de cantar con ella", resalta Rupp.

Resaltan que el UCM presenta series como ‘Agatha All Along’, protagonizada y dirigida por mujeres y con amplia perspectiva femenina.

"Se trata sólo de mujeres, Schaeffer es una escritora y directora increíblemente dotada, así que realmente le doy crédito a su visión, su cerebro y su bondad en términos de crear la atmósfera en la que todos tenemos que prosperar", dice Zamata.

