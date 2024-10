Agatha All Along: Revelan que Teen es Billy Kaplan, hijo de Wanda Maximoff

El episodio 5 de Agatha All Along trajo consigo una de las revelaciones más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Tras varias teorías y pistas a lo largo de la serie, se confirmó que el personaje Teen, interpretado por Joe Locke, es en realidad Billy Kaplan, también conocido como Wiccan en los cómics de Marvel.

Desde el inicio de la serie, la identidad de Teen había sido un misterio, y las especulaciones sobre su conexión con la Bruja Escarlata no tardaron en surgir.

Finalmente, en este episodio, se reveló que Teen es el hijo de Wanda Maximoff, estableciendo una conexión directa con los eventos de WandaVision y ampliando el universo de los jóvenes vengadores.

¿Alguien duda que el misterioso joven cuya identidad no conocemos de Agatha All Along es en realidad Wiccan el hijo de la Bruja Escarlata y Visión? pic.twitter.com/4galgNyiPy