La actriz y activista humanitaria de la ONU, Angelina Jolie, visitó sorpresivamente una de las regiones más afectadas por las inundaciones en el sur de Pakistán, donde la cifra de muertos por los diluvios se elevó a mil 559, según las autoridades.

Escenas de TV mostraron a Jolie al arribar al aeropuerto de Karachi, capital de la provincia sureña de Sindh, donde las inundaciones desde mediados de junio han matado a 692 personas, dañado cientos de miles de viviendas y dejado sin techo a medio millón de personas.

Posteriormente, visitó algunas de las zonas inundadas, según la prensa local.

Según el grupo internacional de ayuda International Rescue Committee (IRC), Jolie visita Pakistán para dar apoyo a las poblaciones afectadas por las inundaciones.

El gobierno no hizo declaraciones sobre la visita de Jolie a Dadu, uno de los distritos más afectados, donde las enfermedades trasmitidas por el agua han causado 300 muertes desde julio. Actualmente los médicos están tratando de contener la trasmisión de estas enfermedades.

El primer ministro paquistaní Shahbaz Sharif se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, donde destacará los daños causados por las inundaciones, las que a su vez son producto del cambio climático. Pakistán dice que las inundaciones han causado daños por valor de 30.000 millones de dólares.

