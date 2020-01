El “Agente Smith” queda fuera de Matrix 4

CANCÚN, Q. Roo.- El regreso de Matrix a la pantalla grande tiene muchas expectativas entre los fans debido al regreso de parte del cast original.

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, en sus papeles como Neo y Trinity; además del posible regreso del Merovingio, han subido el “hype” por Matrix 4. Sin embargo, una noticia ensombrece la alegría de los fans.

Hugo Weaving, quien diera vida al villano Agente Smith, reveló en una entrevista para Time Out, que no estará en esta secuela de la franquicia de las hermanas Wachowski, por problemas de agenda.

"Es desafortunado, pero tuve esta oferta [para 'The Visit'] y luego llegó la oferta de 'Matrix', así que supe que estaba ocurriendo, pero no tenía las fechas. Pensé que podría hacer las dos cosas y llevó ocho semanas cuadrar qué fechas podrían funcionar, esperé para aceptar [el papel en 'The Visit']. Estuve en contacto con Lana Wachowski pero, al final, decidió que las fechas no iban a funcionar. Organizamos las fechas y después cambió de idea. Están siguiendo adelante sin mi".